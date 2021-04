Spezia "invasa" dal polline di platano

Liguria - I dati osservati tra il 22 e il 28 marzo evidenziano la presenza di abbondante polline di platano (Platanacee) alla Spezia. Lo rende noto Arpal. Per quanto riguarda gli altri pollini le stazioni di rilevamento indicano concentrazioni basse per cipresso (Cupressacee-Taxacee), pino (Pinacee), betulla e ontano (Betulacee), nocciolo (Corilacee), quercia (Fagacee), frassino (Oleacee), salice e pioppo (Salicacee). Per quanto riguarda le piante erbacee, polline di Graminee e parietaria (Urticacee) in basse quantità mentre le spore fungine di Alternaria su presenti su llivelli non significativi.