Sono 38mila gli spezzini che hanno completato il vaccino

Liguria - Sono 67 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.335 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 2.418 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 13, Savona 4, Genova 46, La Spezia 4.



Nel bollettino odierno si registra un solo decesso che porta il totale da inizio pandemia a 4317 in Liguria mentre il dato spezzino resta fermo a 462. A livello regionale continua a scendere il numero degli ospedalizzati che passa dai 178 di ieri ai 163 di oggi, con 37 persone ricoverate in terapia intensiva. In Asl5 i ricoverati scendo di tre unità attestandosi a 24 con sei terapie intensive.

Sono invece 113 i nuovi guariti che portano il totale da inizio pandemia a 95.416 mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 1649 di cui 342 nello Spezzino dove i casi attivi sono 424 su un totale di 2862 in Liguria.

Infine per quanto riguarda i vaccini ad oggi la percentuale fra dosi consegnate e somministrate arriva al 95%. I liguri che hanno completato il ciclo vaccinale sono 316.878 di cui 38.212 spezzini.