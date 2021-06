Liguria - Al via oggi l’esame di maturità per circa 11.700 quelli liguri. Anche quest’anno niente prove scritte a causa dell’emergenza sanitaria, ma un maxi-orale della durata di un’ora in cui il candidato dovrà presentare un elaborato che riguarda le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. Solo il 94,8% degli studenti liguri è stato ammesso all’esame, a fronte di una media nazionale del 96,2% (fonte ministero dell’Istruzione). Liguria severa, dunque, seconda solo alla Sardegna che ha il record di non ammessi: l’8,5%.