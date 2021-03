Sicurezza degli edifici scolastici, proseguirà il monitoraggio della Regione Liguria

Liguria - E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 90, presentato da Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa Presidente) e sottoscritto da i colleghi del gruppo, che impegna la giunta a continuare a disporre ogni iniziativa per monitorare, lo stato degli edifici scolastici per quanto riguarda la loro messa in regola con i certificati di agibilità, collaudo, antincendio e abbattimento barriere architettoniche e a continuare a disporre nuovi finanziamenti per il completamento delle verifiche sismiche su tutto il territorio della Regione Liguria. Nel documento si ricorda il report dell’Osservatorio Povertà Educativa, in collaborazione con Openpolis, emerge che molte scuole italiane hanno almeno cento anni e un edificio su quattro non sarebbe stato costruito per ospitare un istituto scolastico. Molti edifici, infatti, soprattutto in Liguria – si legge nel testo - sono stati adattati successivamente alla didattica e le scuole ultra centenarie presenti in Liguria rappresentano circa il 20 per cento del totale mentre gli edifici costruiti dopo il 1976 sono solo il 23 per cento.

Nel dibattito è intervenuto Domenico Cianci (Cambiamo con Toti presidente) in qualità di presidente della IV Commissione-Territorio e Ambiente e ha relazionato sull’approfondimento effettuato sull’ordine del giorno L’assessore all’edilizia Marco Scajola ha annunciato il voto favorevole della giunta chiedendo una integrazione, che è stata accordata da Roberto Centi