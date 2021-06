Sciopero trasporto pubblico, oggi giornata cerchiata di rosso

Liguria - Sei ore di sciopero proclamate dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugltrasporti per la giornata di oggi, 1° giugno. Si tratta di una protesta su scala nazionale di 24 ore per tutto il personale che riguarda anche la provincia della Spezia. Nel rispetto degli accordi di cui alla legge 146190 è garantito il servizio nelle fasce orarie 6-9 e 17-20. Il restante personale potrebbe astenersi dal lavoro per l'intero turno, compreso il personale delle biglietterie. L'ultimo sciopero proclamato ha avuto un'adesione del 63% del personale aziendale Atc comandato in servizio. Fra le motivazioni dell'iniziativa sindacale la richiesta di rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto il 31 dicembre 2017 e la necessità complessiva di miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.