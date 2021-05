Scende l'utilizzo di monoclonali in Liguria: sempre meno pazienti

Liguria - "Si chiude una settimana decisamente positiva, pur con molto lavoro per la chiusura dei reparti covid. Molti ricoveri, moltissime dimissioni. Elevatissimo turnover che si mantiene anche per questa settimana. Abbiamo iniziato a vedere una riduzione di ricoveri e contagi. L'impiego dei monoclonali è rallentato perché ci sono meno pazienti candidabili: la Liguria, pur mantenendosi tra le tre prime regioni, scende al secondo posto dietro le Marche. Comunque chiudiamo con 260 pazienti trattati, 140 a Genova e altri distribuiti nelle altre Asl. Sono molto contento e ringrazio i colleghi infettivologi. Dispiace veder tappezzata Genova con manifesti contro i vaccini, soprattutto nella zona di ponente, a opera di ignorante che si firmano come medici e si prendono la responsabilità di diffondere informazioni false e molto pericolose in questo momento". Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del San Martino.