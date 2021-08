Santa Margherita blindata per il G20: presenti solo una quindicina di delegazioni

Liguria - Santa Margherita blindata per la giornata del G20 al femminile. Oggi, sarà infatti la capitale mondiale del “Women’s empowerment” e cioè la presa di coscienza del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e potenzialità da parte delle donne di tutto il pianeta. Una giornata voluta proprio dall’Italia, che ha la presidenza di turno del G20 in questo 2021. Una giornata che per una sinistra coincidenza arriva proprio quando in Afghanistan si sta consumando il dramma di milioni di donne, dopo la presa del potere da parte dei talebani. Restano le perplessità per la scelta di organizzare un evento di questa portata nel pieno della stagione turistica, con gli alberghi pieni e il traffico già congestionato di suo.

Partecipano all’evento di Santa Margherita i ministri delle pari opportunità di 27 delle 31 nazioni che normalmente danno vita alle iniziative del G20. A causa del Covid, molte delegazioni hanno però preferito partecipare da remoto: a Santa, quindi, ci saranno 15 delegazioni in presenza e altre 12 collegate invece in teleconferenza. A fare gli onori di casa sarà Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia.



“Il mio augurio, oltre a quello di un buon lavoro è non solo che l’eco di quanto verrà fatto qui ci consenta di fare dei passi avanti, ma che anche arrivi forte, in queste giornate drammatiche, a quella parte di mondo femminile che oggi è preoccupato per i suoi diritti e le sue libertà. Sto parlando delle donne di Kabul e dell’Afghanistan ovviamente, luoghi molto lontano da qui, ma su questione come questa tutti noi dobbiamo sentire una forte responsabilità”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che ha aggiunto: "I secoli scorsi – aggiunge Toti - sono stati dominati da un potere che era maschile, e non sempre le cose sono andate bene: speriamo che questo millennio che si è aperto con un riequilibrio di quella gestione del potere, a tutti i livelli, sia un millennio che porti risultati migliori del passato, ed è importante soprattutto oggi, dopo la fase più acuta di una pandemia che ci ha fatto soffrire davvero tanto, anche dal punto di vista dei diritti delle persone, e in cui le donne spesso hanno sofferto più degli altri". “Il coinvolgimento a pieno titolo dell’universo femminile nella gestione del mondo, nella scienza, nella cultura, nella politica e nell’impresa dopo la pandemia, in un mondo che ha perso tantissimo in termini di ricchezza e occupazione, non è solamente una questione giustizia sociale o un tema etico o morale, ma un tema che riguarda la crescita e lo sviluppo”, conclude.



Le prime delegazioni hanno iniziato ad arrivare alla spicciolata nella mattinata di ieri, mercoledì. Ma sono già tre giorni che le forze dell’ordine stanno tenendo d’occhio con discrezione la zona. Nel parcheggio ricavato nell’area dell’ex Cantiere Spertini e in quello tra il Covo di Nod Est e la spiaggia di Gio e Rino, punti di passaggio obbligati per raggiungere il Miramare, ci sono in permanenza un paio di auto dei carabinieri. Ieri il traffico sulla strada per Portofino è rimasto interrotto per circa un’ora, anche se non era previsto nel programma delle chiusure: probabilmente c’era qualcosa da controllare, a scopo preventivo. Da ieri mattina alcuni militari a piedi stazionano davanti all’ingresso del Miramare, mentre la polizia locale ha sistemato i cartelli e il “fettucciato” per segnalare il divieto di sosta nella zona, con conseguente rimozione forzata dei veicoli trasgressori. Una precauzione che, evidentemente, servirà a facilitare gli spostamenti delle delegazioni e a prevenire il rischio di atti terroristici: ma che ha contribuito a congestionare il traffico e la sosta, con le spiagge ancora tutte piene. La Polizia locale ha intensificato i passaggi in zona e ci sono stati controlli alla stazione ferroviaria e alla stazione degli autobus. Ieri sera cena di gala nei saloni di Villa Durazzo, che nelle ore precedenti è stata passata al setaccio (vialetti compresi) per i controlli anti terrorismo. Alla cena presenti solo i vertici delle delegazioni partecipanti, e cioè i ministri delle pari opportunità con i loro più stretti collaboratori, oltre al presidente della regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco Paolo Donadoni.