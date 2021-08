Sanitari 'no vax' liguri sospesi o assegnati ad altri incarichi

Provvedimenti anche per due lavoratori della Asl5.

Liguria - Primi provvedimenti nei confronti del personale 'no vax' della sanità pubblica della Liguria. Al momento ci sono infatti circa settanta lavoratori che sono stati assegnati a mansioni non a contatto con i pazienti oppure sospesi dall'incarico senza stipendio. La metà circa di questi sanitari opera al San Martino di Genova, che ha oltre 5mila dipendenti. Due i casi (si tratta di spostamento ad altre mansioni) in Asl5.