Rt nazionale in calo, Liguria verso la conferma del doppio colore

Liguria - Liguria divisa in due. Dovrebbe essere questa la situazione per altri sette giorni, con le province di Genova e La Spezia in zona di rischio arancione e quelle di Savona e Imperia ancora in rossa. Dalle prime anticipazioni della decisione ufficiale che sarà comunicata nel pomeriggio, infatti, la Liguria non dovrebbe rientrare tra le regioni rosse, condizione che dovrebbe riguardare invece Campania, Valle D'Aosta, Puglia e Sardegna. Verso l'arancione, invece, Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Fortemente incerto il destino della Calabria, attualmente rossa.



Intanto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ha dichiarato a Sky Tg24 che "l'indice Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione". E infatti l'Rt nazionale è sceso a 0,92, mentre la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana.



Per quanto riguarda la Liguria l’indice Rt complessivo resta inferiore a 1,25 e dunque, pur con un livello di rischio alto dato dal superamento della soglia critica dei pazienti Covid in terapia intensiva, configurerebbe ancora la zona arancione.

La situazione è più critica nel Ponente, in particolare nella provincia di Imperia dove l'incidenza è vicina ai 300 casi ogni 100mila abitanti e la conferma della zona rossa con ordinanza regionale appare scontata. Meno preoccupante lo scenario nel Savonese, che sta assistendo al calo dell’incidenza sotto la soglia critica dei 250 casi ogni 100mila abitanti. Potrebbe però prevalere un criterio di prudenza col prolungamento di una settimana delle restrizioni fino a domenica 18 aprile.