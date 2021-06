Randagismo, nel 2020 ligure 555 cani adottati e 795 gatti sterilizzati

Liguria - 437 gli ingressi in canili sanitari, 923 quelli in canili rifugio. 555 i cani adottati in ambo le tipologie di struttura. 795 infine i gatti sterilizzati. Questi i dati sul randagismo in Liguria riferiti al 2020, trasmessi dal ministero della Salute. I dati del 2019: 375 ingressi nei canili sanitari, 847 quelli in canili rifugio, 413 i cani adottati, 364 i gatti sterilizzati. “Nonostante negli ultimi anni il controllo del randagismo sia sensibilmente aumentato, facendo registrare anche una diminuzione degli animali randagi sul territorio, i cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante. Molte femmine gravide partoriscono ed i cuccioli che non muoiono di stenti, diventando adulti, rappresentano un ulteriore serbatoio di randagi”, si legge sul sito del ministero.