Prorogato il divieto di raggiungere seconde case e barche in tutta la Liguria

Liguria - Il divieto di andare nelle seconde case e sulle barche in Liguria in vigore da ieri è stato prorogato da lunedì dopo Pasqua fino a domenica 11 aprile compresa. Lo ha comunicato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera illustrando i dettagli dell'ordinanza regionale.



Da domani le province di Savona e Imperia saranno in zona rossa, quindi solo nella giornata di domani nel Ponente ligure non si potrà uscire in due persone per andare a trovare parenti o amici, da dopodomani si applicheranno le regole nazionali del decreto covid per la Pasqua e nel weekend a Savona e Imperia sarà consentita una visita giornaliera da parte di due persone a parenti o amici.