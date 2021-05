Portofino, domenica di divertimetnto e salvaguardia del mare

Liguria - Il progetto CRABS di Outdoor Portofino prosegue a gonfie vele e coinvolge sempre un gran numero di appassionati sportivi e amanti del mare e della natura che vogliono impegnarsi attivamente per proteggere il mare. Domenica 9 maggio l’appuntamento è dalle 9 presso la sede di Outdoor Portofino sulla spiaggia di Niasca (Portofino) per la Portofino Cleanup Day. Numerose sono le iniziative per trascorrere una giornata all’aria aperta. Dalle 9 alle 18 sarà possibile noleggiare sup e kayak a costo (quasi) zero: dimostrando di aver raccolto rifiuti durante l’uscita, si potrà ricevere uno sconto fino alla gratuità sul noleggio.



Alle 10:30 avrà inizio la pulizia dei fondali della baia di Paraggi con maschera, boccaglio, pinne e muta! L’attività è gratuita fino ad esaurimento posti. I partecipanti dovranno portare la propria attrezzatura (maschera, boccaglio, pinne, muta) o potranno noleggiarla presso Outdoor Portofino. Segue il monitoraggio della plastica e rifiuti raccolti durante lo snorkeling con possibilità di domande alle associazioni e realtà’ presenti. L’intera giornata è caratterizzata da una challenge online sui canali social Facebook e Instagram che prevede tre categorie di vincitori: chi raccoglie più rifiuti di plastica, chi raccoglie la quantità di rifiuti più pesanti, chi raccoglie l’oggetto più strano. Per partecipare alla challenge sarà necessario fotografare “il bottino”, scrivere il numero di pezzi raccolti, descrizione e peso e condividerla la foto su Facebook e/o Instagram taggando @outdoorportofino, @ogyre e @theblackbag. Nel frattempo, durante la mattinata, i volontari di The Black Bag e Ogyre contribuiranno al prezioso lavoro di pulizia e raccolta rifiuti del fiume della spiaggia di Niasca.