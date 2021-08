Ponte Morandi, tre anni dopo. Le famiglie delle vittime: "Vogliamo giustizia vera"

Liguria - "Siamo qua per non dimenticare e per questo abbiamo messo la prima pietra del Memoriale che sarà al centro di un grande recupero di quest'area. I memoriali servono ad archiviare brutti ricordi del passato, a sublimarli, a consegnarli alla storia per continuare a vivere. È umano. Ma questo è un sentimento che oggi non possiamo provare: quel memoriale deve ricordarci tutti i giorni quello che abbiamo passato, deve ricordarci quali sono i doveri di ciascuno di noi il dovere di ciascuno di noi e prima di tutto il dovere di giustizia nei confronti delle 43 vittime e dei loro familiari". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto oggi durante la cerimonia commemorativa a tre anni dal crollo di Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018.

"Sono passati tre anni da quel terribile 14 agosto del 2018 - aggiunge Toti - sembra passato tantissimo tempo, sono stati tre anni intensi e complicatissimi in cui abbiamo affrontato anche il Covid. Ma allo stesso modo sembra che sia passato pochissimo tempo: attraversando il capannone in cui si trovano le rovine sotto sequestro della magistratura ho avuto l'impressione che fossero passati pochi istanti da quella tragedia, nonostante da allora siano trascorsi tanti altri momenti dolorosi". "Oggi comincia il processo - prosegue il governatore - e mi auguro che, in nome di quel dovere di giustizia che in uno stato come il nostro è anche bisogno di verità, cali silenzio dell'aula in cui la legge è uguale per tutti e parlano i magistrati checringrazio per lo straordinario lavoro fatto dino ad oggi senza polemiche e senza i cattivi consiglieri del passato.

Dobbiamo ricordarci, ogni volta che stiamo in coda in autostrada, noi a maggior ragione, del Ponte Morandi, di quella mattina e di chi ha perso vita: mettere in sicurezza nostra strade e autostrade - sottolinea Toti - è un dovere che, per la memoria delle 43 vittime e di quella mattina, dobbiamo a noi stessi e a tutti coloro che su quelle infrastrutture passeranno in futuro. Dobbiamo farlo con il minor disagio possibile ma è un dovere assoluto dire oggi a noi stessi che non accadrà mai più e che faremo tutto possibile perchè non accada mai più". "L'anno scorso avevo concluso il mio intervento ricordando 2 frasi: 'mai più', perchè mai dovrebbe succeredere quello che è accaduto a Genova, e 'sempre così', ringraziando la struttura commissariale e chi ha partecipato alla ricostruzione che credo abbia ridato fiducia al Paese, aiutando la nostra citta e questa regione ad affrontare le disgrazie successive con un altro spirito. Oggi - conclude il presidente della Regione Liguria - dico che quel memoriale deve aiutarci tutti a tenere gli occhi bene aperti, anzi spalancati su quelli che sono i nostri doveri, senza archiviare il dolore in uno stupendo mausoleo ma, passandoci dentro ogni volta, ricordare che ogni funzionario e ogni cittadino ha doveri precisi per far sì che nessun'altra comunità si ritrovi in un giorno qualsiasi dell'anno a ricordare, come noi oggi, qualcosa che non doveva accadere".

Hanno partecipato alla commemorazione presso la Radura della Memoria anche gli assessori regionali alla Protezione Civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone, all'Edilizia e Urbanistica Marco Scajola e ai Trasporti e Occupazione Gianni Berrino.

"Non c'è mai stato rischio di prescrizione per il processo sul ponte Morandi, almeno per i reati più gravi", ha detto la ministra della Giustizia Cartabia, come riportato da Ansa: "Questa tragedia sia da monito per tutti. Non dimentichiamoci che dietro a ogni regola di sicurezza c'è la vita", ha spiegato la Guardasigilli durante il suo intervento per il terzo anniversario del crollo di Ponte Morandi. Cartabia ha ricordato che alcune delle persone morte nel crollo "erano lavoratori" e ha rivolto un pensiero commosso alle "vittime degli incidenti sul lavoro".



Nel corso della cerimonia è intervenuta anche Egle Possetti, portavoce del comitato "Ricordo vittime del Ponte Morandi": “Chi ha gestito incautamente le nostre infrastrutture oggi dovrebbe essere con le spalle al muro, dal 14 agosto di tre anni fa il vaso di Pandora si è aperto su un sistema senza dignità e umanità, ma la sensazione è che man mano c’è chi cerca di richiudere quel vaso, per dimenticare quanto accaduto e crearne nuovi vasi di Pandora”.

Possetti ha ricordato anche Gino Strada, in momento particolarmente commovente: "Il dottor Gino Strada, che è sempre stato dalla parte delle vittime”. Ha sottolineato la delusione dei familiari delle vittime per il processo di acquisizione di Autostrade da parte di Cassa depositi e prestiti e ha ricordato: "Siamo preoccupati per le riforme penali – ha affermato – non abbiamo timori solo per il nostro caso specifico ma anche per il futuro, per la possibilità che altre famiglie vedano sfumare il loro bisogno di giustizia, non vogliamo processi eterni ma vogliamo giustizia vera”.

Egle Possetti ha lanciato anche un appello alle istituzioni: "Come cittadini di uno stato democratico speriamo di vedere riposare i padri costituenti in pace, che resti in atto una netta separazione dei poteri, che i deboli possano essere protetti dalle prevaricazioni dei forti, perché nulla potrà ridarci ciò che abbiamo perduto ma vorremmo sentire il calore della democrazia, non bastano le medaglie dei nostri atleti alle olimpiadi per risollevare la dignità della nostra nazione”.