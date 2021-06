Open day Astrazeneca e J&J: in Liguria 13mila prenotazioni nella notte

Il vaccino belga è andato esaurito in Asl 1 e in Asl 3 prima della mezzanotte. Dal 4 giugno verranno aperte a scaglioni le liste per gli under 40.

Liguria - Anche il secondo Open day vaccinale ligure ha riscosso grande adesione.

Da ieri sera alle 23 è partita la seconda chiamata volontaria per gli over 18 per i vaccini Astrazeneca e Johnson&Johnson.

Sino alle 9 di questa mattina erano 13mila i prenotati su quasi 20.500 dosi disponibili: la vaccinazione con Astrazeneca è ancora prenotabile in tutte le Asl mentre il vaccino J&J è andato esaurito alle 23.37 in Asl3 e alle 23.56 in Asl1. E' invece ancora disponibile, al momento, nelle altre tre Asl della Liguria.



L’intenzione dichiarata dalla Regione è quella di proporre altri Open day, considerata la maggiore disponibilità di Astrazeneca. Ma nei prossimi giorni sui vaccini arriverà di fatto il “liberi tutti“. Dal 4 giugno si apriranno le prenotazioni online Pfizer/Moderna per 35-39enni, mentre dal 7 giugno progressivamente saranno abilitate tutte le fasce d’età. Da quella data si dovrebbe procedere a scaglioni anagrafici di cinque anni ogni uno o due giorni con l’obiettivo di aprire ai 18enni entro metà giugno.