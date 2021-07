Liguria - E’ in programma questa sera una nuova Open Night organizzata da Regione Liguria ad accesso libero per la somministrazione delle prime dosi Pfizer (con richiamo a 21 giorni) in tutte le Asl liguri: dalle ore 19 alle ore 23 sarà possibile vaccinarsi senza appuntamento all’ASL 1 Palasalute Imperia - Palafiori Sanremo, all’ ASL 2 Terminal Crociere Savona, all’ ASL 3 Hub Fiera del Mare Genova, all’ASL 4 Auditorium San Francesco Chiavari, all’ASL 5 Centro Sociale Ceparana.