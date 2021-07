Open Night, oggi a Sarzana domani all'ex Fitram. E venerdì ancora al San Bartolomeo

Liguria - Proseguono le Open Night in Regione Liguria, dopo il record di vaccinazioni della scorsa settimana. Partono questa sera alle 19, per poi ripetersi mercoledì 28 luglio e venerdì 30 luglio. Lo comunica il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Le Open Night si svolgeranno: In ASL 1 (oggi, mercoledì e venerdì), dove sarà possibile effettuare le vaccinazioni al Palabigauda di Camporosso dalle 20 alle 23; mercoledì 28 luglio al Palafiori di Sanremo dalle 19 alle 22 e venerdì 30 luglio dalle 20 alle 23. In Asl 2 si svolgeranno oggi, mercoledì e giovedì dalle 20 alle 23 al Terminal Crociere di Savona; in Asl 3 (oggi, mercoledì e venerdì) sono previste all’Hub di San Benigno dalle 20 alle 24; mentre domani sarà aperta la Fiera del Mare dalle 19 alle 22 (recupero di oggi), e a seguire mercoledì e venerdì sempre dalle 19 alle 22. In Asl 4 (oggi, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 22) all’Auditorium San Francesco di Chiavari; in Asl 5 (oggi all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, mercoledì all’ex Fitram della Spezia, e venerdì nuovamente al San Bartolomeo dalle 19 alle 22).



Secondo quanto comunica Regione Liguria in una nota stampa si è abbattuto il muro delle 104.000 vaccinazioni in una settimana “grazie anche alle Open Night che hanno registrato un importante afflusso di liguri, registrando una crescita costante di accessi: 1.591 alla prima Open Night (8 luglio), 2.046 alla seconda (16 luglio), 3.689 alla terza (mercoledì scorso), 4.647 alla quarta (giovedì), 4.016 alla quinta (venerdì) per un totale di 15.989 (di cui 12.352 durante le tre serate della scorsa settimana)”. Da oggi è partito anche il canale dedicato delle vaccinazioni alla fascia 12-17, per cui sono già 2000 i prenotati, che potranno essere vaccinati dall’8 agosto.