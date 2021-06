Molestie sul lavoro, i sindacati propongono un questionario ai lavoratori

Liguria - Un questionario anonimo da sottoporre alle lavoratrici e ai lavoratori liguri che accerta lo stato di benessere o di disagio in caso di molestie e violenze sui luoghi di lavoro. Artefice il Tavolo di lavoro al quale hanno partecipato anche Cgil Cisl Uil Liguria nato dalla sottoscrizione dell’Accordo sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro di cui è promotore l’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Liguria Laura Amoretti.



“L’impegno dei sindacati confederali, Cgil Cisl Uil Liguria, all’interno della rete che ha contraddistinto questo progetto, si tradurrà anche in una campagna di sensibilizzazione all’interno dei luoghi di lavoro per la verifica dello stato di benessere della popolazione dipendente, in appalto e in somministrazione e, come sempre, per la promozione dei valori di rispetto e parità fra i generi”, dichiarano Fulvia Veirana, segretaria generale Cgil Liguria, Paolo Bavoso, segretaria regionale Cisl Liguria e Sheeba Servetto, segretaria regionale Uil Liguria.