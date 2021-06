Mascherine stop all’aperto, ma con prudenza

Liguria - Oggi lo sguardo si abbassa dalla bellezza degli occhi valorizzata dalla mascherina, ai sorrisi che a volte hanno il potere di affascinare. Stop alle mascherine dalla mezzanotte, ma solo all’aperto e in mancanza di assembramenti. Sarà comunque obbligatorie indossare le mascherine nei luoghi al chiuso, negli uffici e sui mezzi pubblici. Per quanto riguardo i bar e ristoranti la situazione non cambia per quanto riguarda i locali al chiuso, con mascherina obbligatoria salvo durante la consumazione al tavolo. La variante delta del Covid è in agguato e guai a cantare vittoria come avvenne la scorsa estate. Tanto più che la corsa al vaccino è rallentata anche per questa atmosfera da “liberi tutti” e per il fatto che tantissimi over 60 rifiutano l’Astrazeneca. Nel frattempo si scarica il green pass, pronti per vacanze e discoteche. L’estate è davvero ai blocchi di partenza, migliaia di spezzini sono pronti a mettersi in viaggio dopo tanti mesi di attesa.



Per quanto riguarda la campagna vaccinale ad oggi sono stati somministrati 1 milione e 294.818 vaccini, il 90% di quelli consegnati alla Liguria. Inevitabile che il caso di Maiorca, una delle isole simbolo del turismo europeo, faccia già paura con gli 850 contagiati in pochi giorni e gli oltre tremila in quarantena, tutti giovanissimi ritrovatisi in una delle isole spagnole della movida e trasformatisi in improvvisi “untori” al rientro a casa. Sia sa che più il virus si replica e più si creano varianti: tra le tante, la Delta, identificata per la prima volta in India, risulta essere più contagiosa della alfa (quella inglese, per intenderci). Da qui i nuovi contagi anche se gli esperti chiariscono che i vaccini neutralizzano anche questa variante. I nuovi casi riguardano infatti prevalentemente i giovani, ovvero le persone non ancora vaccinate o in attesa di seconda dose. Non a caso, a dispetto del numero dei casi, la pressione sugli ospedali non è paragonabile all’ondata precedente.