Liguria in zona bianca, pronta l'ordinanza

Liguria - Oggi, come ogni venerdì, cambiano i colori delle regioni e altre quattro si aggiungeranno in 'zona bianca' a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia: si tratta di Veneto, Abruzzo, Liguria e Umbria. Queste quattro regioni infatti hanno - secondo i dati emersi finora - un'incidenza settimanale di casi ogni 100mila abitanti sotto i 50 che è l'unico criterio previsto dal Dl riaperture di maggio per l'ingresso nella fascia bianca, quella con meno restrizioni. Si tratta delle uniche regioni che hanno mantenuto il parametro per tre settimane consecutive, il requisito temporale richiesto. Ordinanza in arrivo ed applicazione da lunedì 7 giugno.