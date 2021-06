La settimana si apre con zona bianca e prenotazioni dei giovanissimi

Liguria - La Liguria si appresta a diventare 'zona bianca' - lo sarà da questa mezzanotte -, unica regione in questa condizione del Nordovest. La Liguria, assieme ad Abruzzo, Umbria e Veneto, raggiunge Friuli, Molise e Sardegna. Il cambio di colore comporta la fine del coprifuoco e l'ok a un massimo di 6 persone ai tavoli al chiuso in ristoranti, bar e affini (senza limiti all'aperto). E da lunedì 14 giugno, se i dati permarranno confortanti, imbiancheranno anche Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e provincia di Trento.

Stasera dalle 22.00 Piazza De Ferrari a Genova, dal Palazzo del Municipio di Imperia, al Priamar di Savona e a Castello San Giorgio alla Spezia partirà un countdown seguito da spettacoli di luce e musica per salutare l'ingresso in zona bianca dalla mezzanotte.



Quella che si va ad aprire non sarà solo la settimana del cambio di colore, ma anche della prosecuzione delle prenotazioni dei vaccini, con l'iter che passo dopo passo va a toccare le fasce più giovani. Dalle ore 23.00 di lunedì 7 giugno - solo online - e da martedì 8 giugno anche tramite gli altri canali toccherà ai liguri tra i 12 anni compiuti e i 18 anni compiuti. E ancora, dalle 23.00 di martedì 8 giugno potranno prenotare online, dal portale, i liguri nati dal 1987 al 1991; da mercoledì 9 giugno potranno prenotare anche tramite gli altri canali. Identica ma traslata di 24 ore la pratica della fascia 1992-1996; mentre i 1997-2002 potranno cliccare dalle 23.00 di giovedì 10, con gli altri canali aperti dalla mattina dell'11 giugno. Utile rammentare i quattro possibili canali:



Online su prenotovaccino.regione.liguria.it (24 ore su 24)

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Sportelli Cup di Asl e Ospedali



Utile altresì segnalare che, benché ufficialmente fissate alle 23.00, in occasione delle ultime sessioni di prenotazione online è stato possibile per gli utenti mettersi in coda e avere un appuntamento prima dell'inizio previsto, anche un'ora e mezza prima. Quindi, per chi comprensibilmente non stesse nella pelle, è probabile convenga tenere il dito caldo sul mouse già dalla prima serata.



Intanto la regione segue con apprensione il caso delle 18enne di Sestri Levante colpita da trombosi. "Preghiamo e siamo vicini alla ragazza di 18 anni ricoverata in neurochirurgia all’ospedale San Martino di Genova a pochi giorni dalla somministrazione volontaria del vaccino AstraZeneca - ha scritto il presidente Giovanni Toti -. Da tutto il giorno siamo in contatto con i nostri medici che stanno lavorando senza sosta in sala operatoria per salvarle la vita: dopo un primo intervento per rimuovere il trombo, è in corso adesso una seconda operazione. Tutta la Liguria si stringe intorno alla famiglia della ragazza, che è rimasta costantemente al suo fianco in ospedale".