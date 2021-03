La proposta di Paita: "Creiamo un osservatorio regionale sulla sicurezza stradale"

Liguria - "Per aumentare la sicurezza sulle strade liguri sarebbe importante costituire anche in Liguria un osservatorio sulla sicurezza stradale". Lo afferma Raffaella Paita esponente di Italia viva e presidente della commissione Trasporti alla Camera. "Elaborare politiche efficaci sulla sicurezza stradale presuppone poter contare sulla raccolta di dati necessari a inquadrare le varie problematiche, su conoscenze

specifiche della materia nonché studi - si legge in una nota di Paita -. Un osservatorio, inteso come organo consultivo permanente, puo' svolgere queste funzioni e supportare in questo modo il consiglio e la giunta regionale ogni volta che sia necessario intervenire in tema di sicurezza stradale. Intendo per questo avanzare una proposta in questo senso. Ho anzi già parlato con l'assessore Berrino, il quale si e' dimostrato disponibile".