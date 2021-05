La Regione Liguria celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa

Liguria - E' esposta sulla facciata del palazzo regionale di Piazza De Ferrari la bandiera della Croce Rossa Italiana Liguria in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa che si celebra oggi, 8 maggio, anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant.

"Una divisa che è diventata simbolo di altruismo, dedizione e aiuto in tutto il mondo - ricorda il presidente Toti - Quei colori oggi abbracciano anche il palazzo della Regione per dire grazie ai volontari della Croce Rossa, in prima linea sempre e soprattutto durante la pandemia. Ovunque per chiunque. La Liguria è orgogliosa di tutti voi".