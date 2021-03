Inquinamento acustico, webinar rivolto ai giovani

Liguria - Venerdì 26 marzo Anci Liguria, nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia Francia Marittimo RUMBLE, promuove il quinto focus group, dal titolo “Formiamo i giovani per migliorare il futuro”.



I relatori proporranno ai giovani, studenti e giovani amministratori, alcune riflessioni sul tema del rumore e del relativo inquinamento acustico, quest’ultimo spesso meno percepito e poco conosciuto rispetto ad altre fonti inquinanti.

L’idea sottesa è quella di stimolare l’attenzione dei partecipanti sull’importanza di considerare l’incidenza del rumore nella pianificazione territoriale, nella pianificazione delle attività portuali soprattutto nei contesti in cui attività portuali e area urbana costiera siano fortemente compenetrati gli uni negli altri (la Liguria è un esempio emblematico).

Premessa: L'inquinamento acustico è causato soprattutto da un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata intensità.

Ne troviamo la definizione all’ art. 2 della legge n. 447/1995: “(…) l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli ambienti stessi”.

I relatori condurranno i giovani in un percorso di approfondimento sul rumore e sulle azioni di analisi e di mitigazione per ridurre il rischio per la salute e la qualità della vita dei cittadini.

Il focus group si propone di illustrare il tema dell’inquinamento acustico, raccontando il progetto RUMBLE e spiegandone l’obiettivo principale: migliorare la sostenibilità dei porti commerciali contribuendo alla riduzione dell’inquinamento acustico nello spazio di cooperazione Marittima.

Verrà illustrato il quadro normativo vigente, sarà proposta una descrizione del sistema porto, con le sue dinamiche e gli aspetti ambientali. Saranno, poi, descritte le principali fonti di rumore nelle aree portuali e più in generale le problematiche relative al monitoraggio.

L’incontro si rivolge ai giovani, nello specifico studenti e giovani amministratori, in quanto futuri progettisti e futuri amministratori, perché possano acquisire una sensibilità più attenta rispetto al rumore e sappiano nelle loro future funzioni tener in giusto conto l’inquinamento acustico e le relative azioni di mitigazione



Programma



26 Marzo 2021 – ore 10.00 – 12.00



ANCI Liguria



Piattaforma GOTOWEBINAR



Da computer, tablet o smartphone.

Link per l’iscrizione https://attendee.gotowebinar.com/register/3233838933441677326 10.00

Saluti delle istituzioni

Moderatrice: PAOLA SOLARI - Regione Liguria

10.15

“Il Progetto RUMBLE ed il quadro normativo” - PAOLA SOLARI - Regione Liguria

10.30

“La sostenibilità ambientale nel porto di La Spezia"- DAVIDE VETRALA - Autorità Portuale La Spezia

10.45

“Introduzione al suono ed al rumore in ambito portuale" - DAVIDE BORELLI - Università di Genova

11.00

“Monitoraggio acustico: scelta dei siti e metodi di misura"- ALESSANDRO CONTE, FEDERICA DEBARBIERI - ARPA Liguria

11.15

“Cold Ironing una soluzione verso l’azzeramento delle emissioni inquinanti acustiche "- LUIGI MERLO – Federlogistica

11.30

Sezione Question&Answers

12.00

Conclusioni