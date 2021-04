In Liguria calano positivi e ospedalizzati, un decesso a Sarzana

Liguria - C'è anche un ottantenne deceduto al San Bartolomeo di Sarzana fra le 13 nuove vittime con positività al Covid-19 inserite nel bollettino odierno della Liguria. Si tratta della 439esima persona deceduta nella nostra provincia da inizio pandemia, la numero 4.013 a livello regionale.

Per quanto riguarda i nuovi positivi oggi in Liguria sono 266 (26 meno di ieri) a fronte di 4.618 tamponi molecolari e 2.794 antigenici rapidi e così distribuiti: 47 Asl1 Imperia, 34 Asl2 Savona, 143 Asl3 e Asl4 Genova e 38 Asl5 La Spezia. Sono invece 4 le persone non riconducibili a residenza in Liguria.

Scende di 12 unità rispetto a ieri il numero degli ospedalizzati in Liguria – oggi 654 di cui 68 terapie intensive – che resta invece invariato nello Spezzino dove sono ricoverate 75 persone, undici delle quali in terapia intensiva.

Il numero dei casi di Covid in Liguria sale a 6.300 (728 in Asl5) anche a fronte dei 455 giudicati guariti nelle ultime 24ore (86.546 da inizio pandemia). I soggetti in sorveglianza attiva sono 6.545 (928 Asl5).



Per quanto riguarda le vaccinazioni infine oggi la Liguria ha raggiunto il 93% delle somministrazioni rispetto alle dosi consegnate.