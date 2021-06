Il contrammiraglio Liardo nuovo direttore marittimo della Liguria

Liguria - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato il nuovo Direttore Marittimo della Liguria, Capo della Capitaneria di porto e Comandante del Porto di Genova, contrammiraglio Sergio Liardo, assieme al suo predecessore, l’ammiraglio Nicola Carlone, che ha ricoperto il ruolo da gennaio 2018. Il passaggio di consegne ufficiale ci sarà venerdì alle 11.

L’ammiraglio Liardo ha ricevuto in dono dal presidente Toti la bandiera ufficiale di Regione Liguria, mentre l’ammiraglio Carlone ha consegnato in dono al presidente Toti il crest della Direzione marittima della Liguria.

L’ammiraglio Liardo in precedenza era al comando del 3° Reparto piani e operazioni del Comando Generale della Guardia Costiera a Roma; città nella quale tornerà l’ammiraglio Carlone per assumere un prestigioso incarico alle dirette dipendenze del Comandante generale.