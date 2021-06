Il bollettino del mare di Arpal in una veste nuova: mai in barca senza prima averlo consultato

Liguria - Alla vigilia del primo vero e proprio fine settimana estivo del 2021, Arpal presenta la nuova veste grafica del bollettino mare, semplificato in vista della bella stagione. Questo prodotto è scaricabile in Pdf sia in formato completo per tutto il Mare Ligure, sia già suddiviso nelle tre sezioni di Ponente, Centro e Levante.

Aggiornato dai previsori dell’Agenzia dal lunedì al sabato, si trova nel sito Arpal alla voce “meteo – previsioni – bollettino mare PDF”, e presenta una grafica semplice con l’apposita legenda dei simboli, che spaziano dal vento, allo stato del mare passando per le condizioni del cielo.



Un servizio di previsione chiaro e immediato, adatto a chiunque interessi conoscere con un colpo d’occhio lo stato generale del mar Ligure. Per chi invece avesse bisogno di approfondire le condizioni del mare previste, dai pescatori agli sportivi delle onde e del vento, Arpal mette a disposizione quotidianamente le uscite automatiche di altri due prodotti modellistici, che delineano il quadro nello scenario del mar Ligure e zone limitrofe e, più in generale, in quello del Mediterraneo Occidentale.

Si tratta di ww3Med_Italy, elaborato su tutto il Mediterraneo occidentale con una risoluzione di 10 km e di ww3Lig_NItaly, specifico per l’intera area del mar Ligure e parte dell’alta Toscana, con una risoluzione spaziale di circa 2 km. In entrambi i prodotti l'utente può visionare l’altezza significativa dell'onda (una sorta di “stima” dell’altezza media delle onde più alte attese sottocosta), il periodo medio dell'onda (il tempo che intercorre tra il passaggio di una cresta d'onda e la successiva: più quest’ultimo è elevato, maggiore sarà la potenza scaricata durante l’impatto con la costa) e il vento medio previsto a 10 metri sopra il livello del mare.



Ww3Lig­_NITaly è particolarmente utilizzato da chi pratica surf per le performance nella previsione del moto ondoso residuo (la cosiddetta scaduta), attraverso anche la dettagliata interpretazione del periodo d’onda e della sua propagazione lungo i settori costieri. Si trovano insieme agli altri modelli previsionali nella sezione del sito arpal "meteo – modelli".