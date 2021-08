Il 54 per cento dei liguri in età scolare ha ricevuto la prima dose di vaccino

Liguria - “Continuano le linee di vaccinazione dedicate ai minori e agli insegnanti che hanno la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. Grazie alle nostre campagna di vaccinazione i ragazzi in età scolastica dai 12 ai 19 anni hanno raggiunto il 54,89% dei vaccinati con la prima dose per un totale di 54.228. I giovani dai 20 ai 29 anni che hanno effettuato almeno una dose di vaccino hanno raggiunto il 73,10% pari a 99.667, la fascia di età dai 30 ai 39 anni è a quota 67,58% di vaccinati con la prima dose pari a 99.489, dai 40 ai 49 anni raggiungono la soglia del 71,85% e dai 50 ai 59 anni hanno effettuato la prima dose 196.939 persone pari al 77,20%”. Lo ha ricordato il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sulle vaccinazioni.

E intanto hanno proseguito anche ieri sera le Open Night in tutte le Asl della Liguria.

In particolare in:





Asl1

totale 142 vaccinazioni

1° dosi 119

2°dosi 23

Minori 21





Asl2 Palacrociere

totale 113 vaccinazioni

Fascia 12/18: 15 di cui prime dosi 7

Insegnanti: 3



Asl3

Sala chiamata Porto 67 vaccinazioni

di cui 4 operatori scolastici e 2 minori prima dose



Teatro della Gioventù

Totale inoculazioni 191 dosi

1°dosi 143

2°dosi 48

Minori 35

Operatori Scolastici 2



San Benigno

erogate 212 dosi

di cui 167 prime dosi

22 minori



Asl4

Totale vaccinazioni 107

1° dosi 72

2° dosi 35 di cui

Minori prime dosi 8

Minori seconde dosi 5





Asl5

Totale vaccinazioni 136

1° dosi 97

2° dosi 39





Oggi i nuovi positivi sono 139, su 3.323 tamponi molecolari e 3.886 test antigenici, di cui 42 in Asl 1, 3 in Asl 2, 34 nella Asl 3, 19 nella Asl 4 e 41 nella Asl 5 Spezzina.

L’incidenza settimanale si attesta a 75 nuovi casi su 100.000 (soglia di rischio per il passaggio in zona gialla è 150), mentre i posti letto occupati negli ospedali ammontano a 82 di cui 10 in terapia intensiva e quarantatre i pazienti in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i vaccini oggi sono state somministrate 9.068 dosi di vaccino di cui 8.635 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 433 di tipo cold (Astrazeneca e Johnson).