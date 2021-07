I nuovi positivi in Liguria sono 140, ospedali spezzini sempre "covid free"

Liguria - Sono 140 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.186 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.484 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza: Imperia 23, Savona 6, Genova 89, La Spezia 18. Non riconducibili a residenza in Liguria 4.

Nel bollettino odierno viene inserito anche il decesso di un uomo di 55 anni avvenuto mercoledì a Imperia, che porta il totale ligure da inizio pandemia a 4359 mentre il dato spezzino resta fermo a 472. Sale invece di due unità il dato degli ospedalizzati in Liguria che oggi sono 26 di cui cinque in terapia intensiva mentre i due ospedali della nostra provincia restano “covid free”.

In Liguria i casi attualmente attivi sono invece 2009 di cui 325 nell'Asl5 dove sono 157 le persone in sorveglianza attiva. Il dato dei guariti infine sale di 24 persone arrivandoa 98.129 da inizio pandemia.



Per quanto riguarda i vaccini oggi la percentuale fra consegnati e somministrati è al 91% con il dato dei liguri che hanno completato il ciclo vaccinale salito a 659.864 di cui 87.691.