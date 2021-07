Green pass: cos'è e quando serve

Liguria - A partire dal 6 agosto prossimo sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di green pass o tampone negativo. Per green pass si intende la certificazione verde Covid-19 che comprovi l’inoculamento di almeno la prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 nei 6 mesi precedenti. Il tampone può essere di tipo molecolare o antigenico rapido e avrà validità 48 ore.



Ecco le attività per cui bisognerà mostrare la documentazione:



- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso

- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

- Sagre e fiere, convegni e congressi;

- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- Concorsi pubblici



Zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:



- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,

- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.



Si resta in zona bianca

Le Regioni restano in zona bianca se:



a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:



- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

oppure

- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;



Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla



a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive



- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

oppure

- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;



Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla



Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive



a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;



b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.