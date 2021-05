Green pass, come funziona quello nazionale e quando arriverà quello europeo

Liguria - Con 248mila liguri vaccinati e 92mila guariti i green pass che dovrebbero circolare in Liguria sono all'incirca 340mila e consentirebbero gli spostamenti in regioni di qualunque colore e all'interno degli Stati Ue senza dover necessariamente scontare periodi di quarantena. Oltre che per far visita agli anziani nelle Rsa. È l’effetto dell’ordinanza varata giovedì scorso dalla Regione che equipara i documenti rilasciati dalle aziende sanitarie alla certificazione verde prevista a livello nazionale.



Il certificato di vaccinazione rilasciato dalla Asl ha una validità di 6 mesi, così come quello di guarigione con il periodo di validità che scatta dalla data di fine isolamento. Il vero e proprio pass sarà quello europeo, che arriverà a metà giugno attraverso una piattaforma digitale. Nel frattempo l’Italia lo introdurrà per i turisti europei, americani e israeliani in ingresso nel nostro Paese già a partire dal 15 maggio (in questa data scade l’ordinanza del ministro Speranza che impone la quarantena a chi arriva dall’estero).