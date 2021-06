Giornata mondiale dell'ambiente, Arpal si racconta in un video

Liguria - Ieri, come accade da 51 anni, è stata celebrata la Giornata Mondiale dell’Ambiente, istituita appunto nel 1972 dalle Nazioni Unite. In oltre mezzo secolo diverse sono state le tematiche ambientali alle quali è stata dedicata questa giornata di riflessione, confronto e proposta: dall’inquinamento marino fino ai cambiamenti climatici per arrivare al tema 2021 che è il ripristino degli ecosistemi.

Per l’occasione Arpal propone un video (qua sotto) che rappresenta una sorta di “porte aperte” all’Agenzia: nel filmato protagoniste sono molte delle attività svolte dell’Agenzia. Un viaggio virtuale che si spera possa anticipare incontri “in presenza” per raccontare il lavoro del personale Arpal.