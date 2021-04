Fino a domenica sarà ancora vietato raggiungere le seconde case

Liguria - Dopo la zona rossa decisa per il week di Pasqua gran parte della Liguria torna in zona arancione tranne che le province di Savona e Imperia che resteranno rosse. Rimarrà in vigore fino a domenica 11 aprile l’ordinanza firmata dal governatore che dispone su tutto il territorio ligure il divieto di raggiungere le seconde case e i beni assimilabili come barche o roulotte.



Per quanto riguarda il sistema scolastico, l’ordinanza regionale dispone inoltre su tutto il territorio ligure fino all’11 aprile (specificamente dalla conclusione delle vacanze pasquali il 7 aprile fino a venerdì 9 aprile) la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, oltre che per la formazione professionale (IeFP), gli istituti tecnici superiori (Its) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts). Esclusivamente nell’imperiese e nel savonese, il mantenimento della zona rossa fino all’11 aprile comporta la didattica a distanza al 100% anche per la seconda e la terza media (scuola secondaria di primo grado).



Sul fronte degli spostamenti vietati quelli interregionali: è possibile muoversi per lavoro, salute e necessità, mentre sarà possibile rientrate alla propria residenza, domicilio o abitazione. Resta il coprifuoco dalle 5 alle 22 e le visite sono consentite una volta al giorno e sempre non più di due persone (sì con minori di 14 anni o persone autosufficienti) all’interno del Comune di residenza. Per quei territori con meno di 5mila abitanti è consentito spostarsi entro i 30 km dal confine del proprio Comune, con il divieto però di recarsi verso i capoluoghi di Provincia.



Restano aperti i negozi compresi quelli per i servizi alla persona, mentre i centri commerciali rimangono chiusi nel fine settimana. Bar e ristoranti restano chiusi: possibile solo l’asporto, fino alle 18, e la consegna a domicilio, fino alle 22 e solo per i ristoranti.