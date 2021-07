Familiari e visitatori, green pass per accesso a ospedali liguri

Liguria - Accesso consentito a familiari e visitatori in possesso del Green pass, secondo le modalità definite da AliSa; il direttore sanitario della struttura ospedaliera può adottare misure precauzionali più restrittive per prevenire possibili trasmissioni di infezione; il Green pass viene esibito dai familiari e dai visitatori al momento dell’accesso alle strutture esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; il documento vieta la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle stesse certificazioni. Queste le disposizione organizzative per l'accesso alle strutture ospedaliere contenute nel Disegno di legge approvato stamani all'unanimità in consiglio regionale.



Nell'ambito della discussione, il consigliere Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha annunciato il voto favorevole al provvedimento e ha chiesto un monitoraggio costante e preciso sulle modalità con cui la norma verrà applicata. Il consigliere Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha manifestato “imbarazzo sulle modalità di presentazione del provvedimento da parte della giunta sottolineando che, a suo tempo, il consiglio aveva sollecitato la giunta a muoversi in tal senso e che, nei giorni scorsi, ha collaborato per arrivare il più presto possibile alla sua approvazione prima nella competente Commissione e poi in aula”. Il presidente e assessore alla sanità Giovanni Toti, rispondendo alle osservazioni di Pastorino, ha ricostruito la storia del provvedimento ricordando le sollecitazioni giunte dal consiglio per permettere l’accesso in sicurezza dei visitatori negli ospedali liguri, la successiva circolare emanata da ALiSa e, infine, le obiezioni del Garante della privacy. “Con il voto di oggi in Consiglio – ha detto Toti - diamo una copertura con legge primaria a quella circolare e mi auguro che il Governo e il Garante la ritengano coerente, credo, infatti, che il consiglio abbia la sovranità per intervenire, anche rispetto al Garante, e dare copertura ad una prassi già in corso”.