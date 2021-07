Due ricoverati al Sant'Andrea, superati i 91mila spezzini completamente vaccinati

Liguria - Sono 63 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.775 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 496 tamponi antigenici rapidi.

Questo il dettaglio relativo alla residenza dei testati: Imperia 13, Savona 3, Genova 40, La Spezia 7.



Rispetto a ieri si registrano 7 nuovi ospedalizzati per un dato regionale che sale a 44 (con sei terapie intensive) compresi i due nuovi ricoveri al Sant'Andrea della Spezia. Buone notizie sul fronte dei decessi visto che anche oggi non si registrano vittime (4.359 da inizio pandemia in Liguria di cui 472 in Asl5). Sono invece 15 i nuovi guariti che portano il totale a 98.175 mentre i casi attivi a livello regionale sono 2177 di cui 335 nello Spezzino dove restano 178 soggetti in sorveglianza attiva.



Per quanto riguarda le vaccinazioni oggi la percentuale fra dosi consegnate e somministrate si attesta al 92% con 674.700 liguri che hanno completato il ciclo vaccinale, di cui 91.093 spezzini.