Due nuovi treni circolanti in Liguria

Liguria - Nuovi treni previsti dal Contratto di Servizio sottoscritto da Regione Liguria e Trenitalia, che rinnoveranno la flotta regionale, facendo scendere l’età media a cinque anni. Come stabilito dalle attuali norme in tema di trasporto pubblico locale, anche su questi treni è prevista una capienza massima dell’80% dei posti per cui il mezzo è omologato, ossia 1.174 passeggeri, di cui 609 seduti per il treno Rock, mentre sui treni Pop è possibile accogliere 402 viaggiatori di cui 305 seduti.

Nel fine settimana, sono complessivamente 602.900 posti, i posti offerti sui treni regionali di Trenitalia in circolazione in Liguria, a cui se ne aggiungono 220mila sui collegamenti attivi tra Liguria, Lombardia (60mila) e Piemonte (160mila).