Liguria - "Da domani martedì 30 marzo fino a tutta la giornata di lunedì 5 aprile divieto di arrivo in Liguria per i proprietari/affittuari di seconde case non residenti. Tale divieto avrà efficacia anche per i proprietari/affittuari di imbarcazioni - bungalow - roulotte e similari. Ordinanza in via di predisposizione". Ad annunciarlo Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale dalla Protezione civile.