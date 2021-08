Covid, per la Liguria incidenza e occupazione dei posti letto lontani dalla zona gialla

Liguria - L’incidenza settimanale dei nuovi contagi in Liguria si attesta a 76 nuovi casi su 100.000 (soglia di rischio per il passaggio in zona gialla è 150), l’Rt è a quota 1,04, mentre i posti letto occupati in area medica risultano al 4% (soglia di rischio pari al 15%), le terapie intensive risultano al 6% (soglia di rischio 10%).

“Tutti i parametri risultano dunque – conclude il presidente Toti – ampiamente sotto le soglie di rischio, la Liguria si conferma dunque stabilmente in zona bianca”.