Covid, Bassetti: “Sia rivisto l’Rt, prendiamo in considerazione altri parametri”

Liguria - “Non si può continuare a valutare le Regioni sulla base unicamente dell’Rt che può andare bene in alcune situazioni ma certamente non oggi, con le vaccinazioni in crescita. E’ bene che anche a livello ministeriale e del Cts si cambi rapidamente la modalità di gestione di questa pandemia. Il rischio è che ci ritroveremo ad avere Regioni che hanno ospedali vuoti, Rt vicino all’1 e rischiano di essere arancioni o rosse”: così in un post su Facebook Mateo Bassetti direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino. “Prendiamo in considerazione altri parametri: RT ospedaliero e % di soggetti fragili vaccinati. Occorre evolversi. Tra poco ovvero a metà giugno con il 45%-50% di italiani che avranno ricevuto almeno una dose di vaccino è probabile che avremo meno di 20 morti al giorno in tutta Italia per Covid, come già successo in Inghilterra”.