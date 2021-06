Caos autostrade, parte una nuova settimana tra code e cantieri

Liguria - Parte una nuova settimana e sulla liguria non mancano le code: nel primo giorno d’estate i disagi sono presenti su gran parte della rete autostradale sempre a causa dei cantieri. In A12 sono segnalate code tra Nervi e Recco verso Genova e nel tratto opposto verso Sud, mentre in A10 rallentamenti in corso tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso e tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Sulla A7 coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso e infine in A26 coda tra Ovada e Masone per lavori.