Autostrade, Giampedrone: "Al lavoro per valutare minore impatto cantieri"

Liguria - Si è svolto questo pomeriggio l’incontro tra il tavolo tecnico convocato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, a seguito della richiesta del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e i concessionari autostradali per discutere della programmazione dei cantieri in corso in Liguria.

Al tavolo erano presenti l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Gampedrone e i concessionari dei tratti liguri, Autostrade per l’Italia, SALT e Autostrada dei Fiori.



“Si tratta di un primo aggiornamento del tavolo – ha spiegato l’assessore Giampedrone – affinché i concessionari attuino lo sforzo straordinario, come richiesto dal presidente di Regione Giovanni Toti, per comprimere i tempi delle lavorazione in vista dell’auspicabile prossimo aumento della domanda di mobilità a seguito della riduzione delle attuali limitazioni dovute alla pandemia”.



Nel corso del mese di aprile verranno convocati singoli tavoli di approfondimento con i singoli concessionari, in vista della riunione del tavolo odierno programmata l’ultima settimana di aprile per definire la riprogrammazione definitiva che va a intercettare l’eventuale ripartenza del Paese.