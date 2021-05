Aulla: ringraziamento della medicina di gruppo “Valerio Lazzerini”

Liguria - La medicina di Gruppo “Valerio Lazzerini”, così denominata in memoria dello stimato medico aullese scomparso da alcuni anni, desidera ringraziare, per la preziosa collaborazione alle vaccinazioni degli ultraottantenni, svoltasi, come da indicazione nazionale, presso la sede operativa del pool di professionisti, sita nel centrale Viale della Resistenza: il Comune di Aulla per la grande disponibilità; i militi della Pubblica Assistenza ‘Croce Bianca’ di Aulla e in particolare Claudio, sempre presente e accorto in ogni situazione; i pazienti e i loro parenti che si sono prestati, con pazienza e con costanza, ad accompagnare i loro cari in un momento così particolare.

Il dottor Pierluigi Mazzoni Fronti, già parte del team di medici, saluta e sentitamente ringrazia i suoi pazienti per le manifestazioni di stima e di affetto tributate nell’occasione del suo recente pensionamento. “Speriamo che questa esperienza venga vista dai nostri assistiti come momento di maggiore, reciproca conoscenza e ci scusiamo per eventuali, non voluti disagi”, dichiarano i medici del Gruppo “Valerio Lazzerini”.