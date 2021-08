Arpal, ecco il piano per proseguire sulla strada della digitalizzazione

Liguria - Il Piano Triennale di Digitalizzazione Arpal 2021-2023 è stato approvato lo scorso 12 agosto con il Decreto del Direttore Generale n. 133: nelle 68 pagine complessive della documentazione sono tracciate le linee di azione per continuare il percorso di transizione al digitale dei processi di Agenzia e per migliorare quelli che sono già transitati al digitale.



Le linee strategiche del Piano intendono:



favorire lo sviluppo di una Arpal digitale, in cui i servizi mettono al centro i dipendenti e gli stakeholder, attraverso la digitalizzazione, che può costituire il motore di supporto e ottimizzazione per tutti i processi;

promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale;

contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici.

Ogni azione sarà guidata dai seguenti principi:



accelerare lo switch-off al digitale e il ridisegno dei processi di gestione ed erogazione dei servizi;

aumentare le competenze informatiche;

evitare di focalizzarsi su tecnologie che sono ancora immature o sono troppo vecchie;

monitorare i risultati.

Un documento nodale per lo sviluppo dell’Agenzia, che ripercorre i Sistemi informativi introdotti negli ultimi anni in Arpal e traccia le linee di possibili sviluppi futuri, all’insegna dell’efficienza e della trasparenza grazie a tecnologia e innovazione, applicate per migliorare la qualità del lavoro e il supporto all’utenza.



Una trasformazione digitale che riguarda soprattutto le persone, il modo in cui si affrontano i problemi aziendali e dove si cercano le soluzioni, un esempio di come dovrebbe essere la digitalizzazione in modo che chiunque possa comprenderla.