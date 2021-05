Arpal e Nas nei supermercati: "Sanificazione funziona"

Liguria - Nei giorni scorsi i tecnici Arpal hanno supportato il Nas (Nucleo anti sofisticazioni) dei Carabinieri in una serie di controlli nei supermercati dei quattro capoluoghi regionali della Liguria. Duplice lo scopo dell’attività: verificare l’efficacia dell’azione di sanificazione in merito alla complessiva carica batterica e indagare l’eventuale presenza di materiale genico riconducibile al coronavirus. I controlli rientrano in una più ampia campagna nazionale promosso dall’Arma dei Carabinieri proprio per monitorare l’eventuale presenza di tracce Covid in ambienti di vita quotidiana. Ad esempio, il mese scorso sono stati effettuati campionamenti sugli autobus.

I tamponi eseguiti nei supermercati hanno riguardato schermi e piatti delle bilance dell'ortofrutta, pos, casse automatiche e carrelli, tutte superfici ad alto contatto. I tamponi sono stati poi analizzati nel laboratorio Arpal, che ha utilizzato due linee analitiche differenti, la già esistente microbiologia e la nuova virologia ambientale, approntata dal nulla in pochi mesi. I risultati sono stati trasmessi ai Carabinieri dei Nas per gli eventuali provvedimenti del caso.



“Il protocollo di sanificazione che utilizzano i supermercati – commenta Rosa Maria Bertolotto, direttore del laboratorio dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Liguria – è molto efficace, infatti i tamponi sottoposti ad analisi batteriologica hanno dato risultati estremamente buoni, nel senso che non si è vista crescita batterica sulle superfici che sono state tamponate dopo la sanificazione. Quindi vuol dire che la sanificazione funziona. Mentre alcuni dei tamponi sottoposti a ricerca di materiali virale sono risultati debolmente positivi, ma bisogna tenere presente il fatto che la ricerca effettuata con tecniche di biologia molecolare trova e moltiplica materiale genico virale anche se non è vitale”.