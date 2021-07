Arpal, al via il rinnovamento della sezione meteo

Liguria - Sono iniziate le operazioni di rinnovamento della sezione meteo del sito Arpal; le novità più significative per gli utenti riguardano il “Bollettino Liguria”, ovvero la rappresentazione più fruibile delle previsioni del tempo emesse dal Centro Funzionale Meteo Idrologico.



L’aspetto più evidente è la nuova suddivisione temporale della previsione: non più due sole fasce giornaliere (mattino e pomeriggio) ma tre, mattino, pomeriggio e sera; una finestra temporale che consente di consultare e valutare meglio la previsione, senza tuttavia cedere all’illusione del dettaglio orario. Altra novità è la grafica, resa più chiara e pulita; aumentano inoltre i simboli utilizzati per indicare i diversi fenomeni meteorologici. Come sempre, la previsione è relativa al giorno di emissione e ai due giorni successivi, seguita dalla tendenza per le giornate successive, con attendibilità previsionale media o bassa.



Il rinnovamento grafico coinvolge anche la versione in pdf scaricabile del “Bollettino Liguria”, che ricalca quella del “Bollettino del Mare” lanciato alcune settimane fa (QUI la news).



Più dettagliate – per quanto scientificamente possibile - le previsioni (temperature, direzione e intensità del vento, condizioni meteo, percentuale di probabilità di precipitazione e condizioni del mare) per specifiche località; sono riferite non solo ai quattro capoluoghi di provincia e a Chiavari, ma anche a comuni rappresentativi climatologicamente e meteorologicamente delle zone interne (Pieve di Teco, Cairo Montenotte, Busalla, Varese Ligure).



Nella parte previsionale della nuova sezione del sito, è consultabile e scaricabile anche la “Vigilanza” , il prodotto finalizzato alle segnalazioni di protezione civile, che prende il nome di “Avviso meteo” qualora descriva fenomeni gravi.



Per segnalazioni ad Arpal, scrivere alla casella info@arpal.liguria.it.