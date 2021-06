Alisa, Ghini (Uil Liguria): "Apprezziamo nomina Ansaldi a direttore generale"

Liguria - "La sanità ha bisogno di attenzione e supporto. Per questo apprezziamo la nomina di Filippo Ansaldi a direttore generale di Alisa. La designazione arriva al momento giusto dopo l’istituzione della struttura di missione, aggiungendo così un altro tassello per consolidare le azioni già impostate dal presidente Toti in questi lunghi mesi di gestione della pandemia. La Uil auspica, grazie all’impegno di Ansaldi, che la nuova Alisa possa affrontare nel migliore dei modi un ulteriore passo nella gestione della pandemia e, ovviamente, la ripartenza della sanità ligure in totale connessione con Regione Liguria". Lo afferma in una nota Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria.