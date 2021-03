"Seconde case" chiuse a Pasqua, ulteriori restrizioni possibili anche nei giorni successivi

Liguria - Dopo l'annuncio di ieri

oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato l'ordinanza che vieta “gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Liguria, nonché gli ingressi e gli spostamenti in Liguria delle persone non residenti, per raggiungere le “seconde case” in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 24.00 del 30 marzo alla stessa ora del 5 aprile e sarà esteso anche imbarcazioni ormeggiate nei porti liguri, oltre che roulotte, camper e bungalow.

Intanto oggi in un'infomativa al Consiglio Regionale il presidente Toti ha ipotizzato il possibile prolungamento ti tutte le misure restrittive in programma a Pasqua anche dopo le festività. Queste potrebbero riguardare non il Savonese, dove l'incidenza dei contati ha superato la soglia per l'ingresso in zona rossa, ma anche al resto della Regione. In tal senso novità sono attese nelle prossime ore.