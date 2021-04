"Contagio molto limitato con mascherina sugli autobus"

Liguria - "Con un corretto uso della mascherina da parte dei passeggeri il rischio di contagio da Covid 19 all'interno di un bus è molto limitato, su un ordine di grandezza inferiore ai 20 contagi ogni 100mila utenti". A spiegarlo Carlo Cravero, professore di Macchine all'Università di Genova che ha coordinato un gruppo di lavoro multidisciplinare, formato da ingegneri, medici e chimici, e ha sviluppato e validato sperimentalmente il primo studio numerico in Italia per stimare il rischio di contagio a bordo degli autobus.



"Quello che emerge è che è fondamentale il corretto uso della mascherina a bordo dei bus - spiega Cravero - visto che le caratteristiche strutturali di flusso, indotte da finestrini e aria condizionata, portano a un rischio basso". Lo studio è stato fatto prendendo come modello di riferimento un bus di 18 metri, come quelli usati nella medio lunga percorrenza e ad alta capacità di carico, sul quale sono state fatte le sperimentazioni, usando anche un modello tridimensionale sul quale sono state fatte le simulazioni. "La diffusione del contagio a bordo dei mezzi pubblici è un tema molto dibattuto ma con pochi dati e molta emotività - ha spiegato l'amministratore Unico di Amt (Azienda Trasporti di Genova), Marco Beltrami - e per noi noi questa è stata una scommessa per capire il fenomeno.

Questo studio ci da un messaggio di rassicurazione che trasferiamo ai nostri utenti dicendo che si può andare sui bus senza paura".



(fonte:

Ansa)