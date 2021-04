"Amicizia Ebraico Cristiana", presto un'associazione anche in Liguria

Liguria - Anche la Liguria avrà presto un’associazione di “Amicizia Ebraico Cristiana”. L’iniziativa, che si concretizzerà in un incontro online previsto per mercoledì prossimo, viene dall’instancabile lavoro della docente spezzina Franca Landi, insegnante di Ecumenismo all’Istituto superiore di Scienze religiose della Liguria. Mercoledì scorso Franca Landi ha promosso e coordinato un interessante incontro preliminare al quale, sempre online, hanno partecipato tra gli altri il vescovo di Savona Gero Marino, il responsabile ecumenismo della diocesi di Chiavari don Gian Emanuele Muratore, il teologo genovese don Giovanni Cereti e numerose altre persone.

Al termine, dopo un ampio giro di orizzonte e di testimonianze, si è convenuto di procedere verso la costituzione dell’”Amicizia”, appunto con un’ulteriore sessione di lavoro che si terrà mercoledì sera. Le associazioni dell’”Amicizia” sono veri e propri presidi per la promozione del dialogo e dell’incontro tra religioni e culture diverse, assumendo la storia del dialogo ebraico cristiano come paradigma e modello. Punto di riferimento la visita di san Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma, avvenuta proprio trentacinque anni fa: in quella occasione il Papa si rivolse per la prima volta agli ospiti ebrei come “fratelli maggiori”, sintetizzando in modo efficace quanto avevano indicato altri suoi predecessori e il Concilio Vaticano II con il documento “Nostra Aetate”.

La prima “Amicizia Ebraico Cristiana” era nata in Francia, a Lione, nel 1942, sulla spinta di un vasto movimento di opinione già presente sin da inizio secolo. In Italia, la prima sorse a Firenze nel 1950, grazie all’impegno di Giorgio La Pira e di Jules Isaac. Altre seguirono in varie regioni a partire dagli anni Ottanta.