Zoet: "Potevo curarmi in Olanda, ma volevo vivere l'ambiente Spezia"

La Spezia - Un retroscena che racconta del professionista Jeroen Zoet. Il portiere dello Spezia lo affida a De Telegraaf, spiegando come lo Spezia, a seguito dell'infortunio subito alla Dacia Arena alla seconda giornata, gli avesse dato la possibilità di tornare in Olanda per rimettersi in sesto. "Ma io volevo assolutamente imparare l'italiano, rimanere in contatto con i miei compagni e vivere l'ambiente del club - racconta -. Diversamente, mi sarei trovato dopo mesi a dover ricominciare da capo". Il sogno è guadagnarsi un posto all'Europeo con l'Olanda. "Mi sono sentito con Patrick Lodewijks (allenatore dei portieri orange, ndr), ma so che non sono nella posizione di accampare diritti. E' un sogno per chiunque faccia il mio mestiere, ma ora provo solo a mantenere lo standard di prestazioni che ho avuto ultimamente con lo Spezia".