Zapata si fa male e dovrà fermarsi un mese. Ritarda ancora l'arrivo di Piccoli?

La Spezia - Brutte notizie in casa Atalanta in vista dell'inizio del campionato di serie A, con lo Spezia spettatore molto più che interessato. Duvan Zapata ha infatti riportato un trauma al ginocchio e non sarà così a disposizione di Gian Piero Gasperini per le prime due giornate di Serie A. Il colombiano resterà dunque ai box almeno fino a dopo la prima sosta della stagione, in programma per il weekend del 4-5 settembre, quando scenderanno in campo le Nazionali. Non sembra per questo comunque in discussione il trasferimento di Roberto Piccoli in aquilotto, quello che potrebbe invece cambiare è la scansione temporale del suo arrivo: probabile che l'allenatore blocchi ancora il passaggio, almeno per quel che concerne la prima giornata di campionato o perfino la seconda. Molto dipenderà dalla risposta data sul campo già dalla partita d'esordio, all'Olimpico di Torino contro i granata.